Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 3 dicembre 2023

(Di lunedì 4 dicembre 2023)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Lea – I nostri figli ha totalizzato 3516 spettatori (17,66% di share) nel primo episodio e 3317 (18,93%) nel secondo; su Canale5 la soap Terra Amara si è portato a casa 2825 spettatori (share 16,17%). Su Italia1 il film Harry Potter e il Principe Mezzosangue ha ottenuto in media 1115 spettatori (6,44%); su Rai2 la puntata de La Caserma 2 ha totalizzato 545 spettatori (2,76%), con anteprima a 394 (1,93%), mentre su Rai3 la puntata del programma Report ha interessato 1742 spettatori (9,03%), con anteprima a 1227 (6,02%). Su Rete4 la puntata ...

Altre News in Rete:

Auditel, gli ascolti tv di Amici, Domenica In e Verissimo - 3 dicembre 2023

Come sono andati glitv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 3 dicembre 2023 Ecco iAuditel in merito all'analisi deglitv di: Amici, Domenica In, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive. Auditel,tv di Amici e Domenica In del 3 ...

Gli ascolti tv del 3 dicembre, i dati auditel di ieri: Che Tempo che fa dietro Lea – I nostri figli e Terra... Corriere della Sera

Ascolti tv sabato 2 dicembre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e il Grande Fratello Fanpage.it

Ascolti tv, effetto Sanremo sul Tg1 delle 13.30. E in prime time vince 'Lea'

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Harry Potter e il Principe Mezzosangue' su Italia 1 (1.115.000 spettatori, share 6.4%), 'Zona Bianca' su Rete4 (571.000 spettatori, share 3.9%), 'La ...

"Verissimo", nuovo record di ascolti con la puntata domenicale

Ascolti record per il domenicale di "Verissimo", il talk show ... ed Eleonora Giorgi, accompagnata dai figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli.