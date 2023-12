Arriva una nuova perturbazione | neve a bassa quota e peggioramento del tempo nelle prossime ore

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Roma - Unaatlantica si avvicina all'Italia, portando undelle condizioni meteorologiche soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, con nevicate previste anche a quote basse. Al Nord, le nuvole si ispessiscono ulteriormente sulla zona Nordovest, con piogge deboli in arrivo sul Ponente Ligure e possibili nevicate sulle Alpi occidentali. Nel corso del pomeriggio, i fenomeni si intensificano con nevicate a tratti fino in pianura o miste a pioggia in Piemonte; la Liguria vedrà un aumento dei fenomeni, consull'entroterra a partire dai 400/600 metri. Nel Centro Italia, le nubi aumentano sulle regioni tirreniche, portando le prime piogge in Toscana nel pomeriggio, estendendosi poi al Lazio entro sera. Si prevedono deboli nevicate sulle zone appenniniche oltre gli 800/1000 metri, con quote inferiori ...