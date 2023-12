Arriva Big Snow? Previsioni stravolte | gli esperti | cosa cambia

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo il gelo di domenica 3 dicembre con un brusco calo delle temperature, sembrava in arrivo un'intensa perturbazione al Nord, che andando a interagire con il freddo preesistente avrebbe creato i presupposti per nevicate anche a quote basse, specie su Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Questo era quanto si riteneva fino a poco fa. Ma lesono "completamentete" e, stando al team di ilmeteo.it, ci aspetta un "contesto atmosferico dinamico". La perturbazione attesa tra oggi e domani "porterà piogge irregolari al Nord e locali nevicate fino in pianura al Nordovest. Il maltempo si sposterà poi verso le regioni del Centro e su parte del Sud, mentre al Nord la situazione migliorerà gradualmente", si legge. Cheper quanto riguarda la possibilità di intense nevicate e dell'arrivo ...