Arrestati due jihadisti a Brescia | “Lodavano l’attacco di Hamas”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Torna l’allarme terrorismo. E non solo a causa dell’ennesimo assalto jihadista a Parigi di sabato, in cui un terrorista – già in galera per radicalizzazione e schedato dalle autorità, ma che oggi spacciano per psicopatico – ha ucciso a coltellate un turista sotto la Tour Eiffel. Ma anche in Italia continuano ad operare soggetti vicini al radicalismo islamico. La Polizia di Stato ha portato a termine oggi una complessa operazione investigativa, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di, che ha condotto all’arresto di due soggetti, entrambi di origine pakistana, di 22 e 20 anni, uno dei quali naturalizzato italiano. Entrambi sono accusati di aver diffuso idee fondamentaliste islamiche, avvalendosi di diversi canali virtuali, e di aver incitato all’odio razziale e alla violenza. L’indagine, avviata nell’ottobre del 2022, ha messo in luce l’attività ...