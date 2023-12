Arbitro Massa verso la sospensione dopo Napoli-Inter | non dirigerà più gli azzurri

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’nel mirino dell’AIAle polemiche scaturite in seguito all’arbitraggio di, vinta dai nerper 3-0. Nel mirino dell’AIA l’Davide, protagonista di polemichela partita, dove due sue decisioni hanno influenzato il risultato finale. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Gifuni su ForzaSempre, il fischietto di Imperia, laureato in giurisprudenza, potrebbe essere sospeso e non dirigere più ilper il resto dell’anno. Il direttore di gara è stato oggetto di critiche per gli errori commessi durante la partita, che hanno pesantemente inciso sull’esito del match. Secondo lo speaker ...