Aperta un’inchiesta su Vannacci E il generale va subito in licenza per un mese

(Di lunedì 4 dicembre 2023) È stato notificato alRobertol’avvio dell’inchiesta formale nei suoi confronti, in seguito all’auto-pubblicazione del libro Il mondo al contrario. Stando a quanto scrive l’Ansa, la notifica sarebbe arrivata proprio oggi, ovvero nel giorno di inizio – presso Palazzo Esercito a Roma – del periodo di affiancamento propedeutico al nuovo incarico. Ilavrebbepreso undi“per motivi familiari”. Apresentatosi in mattinata nel suo nuovo ufficio al Comando delle forze operative terrestri, è stato notificato da parte dei suoi superiori l’avvio del procedimento disciplinare. Nel documento figura la nomina dell’ufficiale inquirente della commissione appositamente costituita per valutare irregolarità in merito al suo libro. ...