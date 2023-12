Aperta un' inchiesta disciplinare sul libro di Vannacci e lui va in licenza

Leggi su affaritaliani

Non è neppure iniziata la nuova avventura a Roma del generale Robertoche subito è arrivata per lui la notifica dei rilievi disciplinari nell'ambito dell'avviata dopo la pubblicazione del"Il mondo al contrario". Il generale si è presentato oggi a Palazzo Esercito per il periodo di affiancamento previsto prima di assumere il nuovo incarico di capo di stato maggiore delle Forze operative terrestri. Ad attendere, c'era la comunicazione formale relativa alla prima fase delle indagini. L'ufficiale ha subito chiesto e ottenuto un mese diper motivi familiari.