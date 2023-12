Anziana investita a Terracina; città in lutto per la scomparsa della signora Lucia

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Pubblicato il 4 Dicembre, 2023 Il tragico indicente stradale di questa mattina, in pieno centro, a, è costato al vita ad unadi 88 anni,Antonetti, residente in località La Fiora. La donna è statada un camion mentre stava attraversando su Via Roma in pieno centro a, nel tratto adiacente PiazzaLibertà, nei pressi dell’ex giornalaio. La tragedia poco prima delle nove. Da quanto si è appreso, lastava attraversando la strada e lo stava facendo sulle strisce pedonali; proprio in quel momento arrivava un camion che procedeva in direzione Roma. L’urto è stato molto violento e per l’donna non c’è stata nulla da fare. Sul posto la Polizia Locale agli ordini ...