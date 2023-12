Antonella | la sosia di Giorgia Meloni a Torre del Greco – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Si chiama, gestisce un negozio adele no non è. Ma la somiglianza con la presidente del Consiglio è notevole, tanto che ilsu TikTok che la riguarda è diventato virale.viene immortalata dalle clienti che, stupefatte dalla somiglianza, le chiedono delucidazioni sulle offerte dei cosmetici in vendita. «Non può essere lei è troppo dolce, e poi a differenza sua lavora», commenta un utente. «Signora con tutto il rispetto ma Voi siete più bella più bella assai», aggiunge Enzo. Una strategia che sta diventando efficace almeno nella promozione dell’attività, con ironia, come già hanno fatto altre esercenti sui social (i più conosceranno il caso di Angela Megastore a Roma). @mekupfashionstyle ? suono originale – ...