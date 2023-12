Angelina Mango per la prima volta al Festival di Sanremo 2024

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ieri 3 dicembre 2023 nell’edizione del Tg1 delle 13:30, Amadeus ha reso noti i nomi dei 27 Big che saranno in gara alla 74ª edizione deldiche si terrà dal 6 al 10 Febbraiodal Teatro Ariston di. A salire sul palco deldiper la. Andiamo a saperne di più dell’artista in gara al prossimoparteciperà per laalla 74ª edizione deldi...