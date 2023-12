Andria | oggi funerali di Vincenza Angrisano | 42 anni | vittima di femminicidio Lutto cittadino Autopsia | fatale coltellata al cuore La donna sarà sepolta a Barletta

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Alle 15,30 nella cattedrale didi. La 42enne è stata uccisa otto giorni fa in casa. Il marito Luigi Leonetti, 51, è in carcere a Lucera. Scrive Giovanna Bruno, sindaca di: Ho firmato l’ordinanza per il. Invito tutti ad osservarla, per quanto possibile. Al di là di quanto in essa indicato espressamente, l’invito è a mantenere un clima di silenzio e raccoglimento. Una città che si spegne e ammutolisce per fare memoria, per assumere maggiore consapevolezza, per elaborare il dolore dando segni di speranza. La famiglia continua a ringraziare tutti, per ciò che si sta facendo e per quanto si farà ancora. Chiede che in Cattedrale non vi siano telecamere. La salma, poi, ...