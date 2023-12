Ancora vendetta!

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo la breve tregua umanitaria della scorsa settimana, la situazione nei territori della Palestina occupata riprecipita nella violenza con dozzine di morti e feriti. Dopo l’accordo per una tregua umanitaria, si auspicava che i negoziati potessero continuare per evitare ai civili ulteriori sofferenze, mauna volta la politica della vendetta si è fatta spazio al suono dei bombardamenti. Ci sbagliamo se pensiamo che la vendetta riguardi solamente la striscia di Gaza dove è ripreso il massacro, infatti essa si estende anche in Cisgiordania e le conseguenze potrebbero presto allargarsi ai Paesi vicini secondo un malevolo piano che porta nuova morte e distruzione in Medio Oriente. L’assalto dei coloni israeliani Decine di coloni israeliani hanno preso d’assalto, lunedì mattina, i cortili della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, sotto la protezione della polizia ...