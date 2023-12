Ancora qualche posto disponibile per partecipare al “Natale in Gospel”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Bergamo. É in programma lunedì 11 dicembre alle 21 a Bergamo, alla chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano, la terza edizione del concerto “in”, organizzato dalla Fondazione Vittorio Polli ed Anna Maria Stoppani, in collaborazione con Proloco Bergamo, dedicato alla memoria dei fondatori. Per l’occasione, si esibirà il coroIncontrocanto. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.eventbrite.it fino ad esaurimento posti. La Fondazione Vittorio Polli ed Anna Maria Stoppani è una fondazione benefica che si occupa di progettualità in ambito sociale e culturale. Sostiene attività di assistenza alle persone in difficoltà, con particolare riguardo per il territorio bergamasco, finanzia il sostentamento del Museo della Valle di Zogno e contribuisce alla realizzazione di iniziative ed eventi culturali, ...