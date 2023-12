Anche il Regno Unito dà la caccia agli ostaggi di Hamas | la mossa su Gaza

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Velivoli della Raf hanno iniziato a effettuare voli di ricognizione alla ricerca dei luoghi in cui vengono trattenuti glinella Striscia di. Lo riferisce SkyNews secondo cui dall'analisi dei dati dei voli emerge che due Shadow R1 sono decollati dalla base aerea di Akrotiri, a Cipro, e che i due velivoli sono stati 'visibili' sul sito 'Flightradar24' per poi 'scomparire' quando si sono avvicinati a. Sabato ilaveva annunciato che avrebbe effettuato voli di ricognizione su Israele eper prendere partesforzi per salvare glitrattenuti nella Striscia dal terribile attacco del 7 ottobre in Israele perpetrato dai terroristi di. Il ministero della Difesa di Londra riferiva di ...