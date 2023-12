Anche i siti web inquinano | via al premio fino a 50mila euro per chi innova

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Sempre più aziende stanno migrando i propriweb e servizi nei cloud hosting. Sono però ancora tanti gli imprenditori piccoli e medi in Italia che non sanno che cosa sia, e soprattutto quali vantaggi potrebbe portare alla propria attività. Il cloud hosting, volendo semplificare al massimo, è la presenza di server virtuali nel cloud che ospitano applicazioni edi aziende. Mentre prima le imprese erano chiamate a scegliere server fisici, oggi nel cloud hosting gli imprenditori pagano un provider cloud per ospitare le loro applicazioni su una rete di server virtuali che coprono diverse aree geografiche. Insomma, una vera rivoluzione visto che si tratta di un sistema sicuro, fortemente scalabile – la flessibilità del cloud hosting garantisce che le risorse siano sempre adattate alla domanda, cioè si paga quanto si usa e si aumenta o diminuisce a ...