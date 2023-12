Ampia convergenza in Parlamento | La Russa apre alle opposizioni

(Di lunedì 4 dicembre 2023) "E' troppo presto per dirlo, dipenderà dal dibattito in Aula. Io mi auguro che ci sia un'in". Con queste parole il presidente del Senato Ignazio Larisponde alla domanda di Affaritaliani.it se sulle riforme costituzionali che introducono... Segui su affaritaliani.it

Altre News in Rete:

Premierato, La Russa: 'Mi auguro un'ampia convergenza in Parlamento'

Balboni (FdI): 'Stiamo lavorando alla riforma della Costituzione e serve quindi prudenza, cautela e capacità di ascolto e di dialogo'. Ma Alfieri (Pd): 'Via l'elezione diretta del premier o niente ...

La Russa: sul premierato mi auguro ci sia un'ampia convergenza Agenzia askanews

Il premierato troverà una «larga intesa» Avvenire

Premierato, La Russa: mi auguro ci sia un'ampia convergenza

Roma, 4 dic. (askanews) - "E' troppo presto per dirlo, dipenderà dal dibattito in Aula. Io mi auguro che ci sia un'ampia convergenza in Parlamento". Con queste parole il presidente del Senato Ignazio ...

Premierato, La Russa: "Mi auguro un'ampia convergenza in Parlamento"

"E' troppo presto per dirlo, dipenderà dal dibattito in Aula. Io mi auguro che ci sia un'ampia convergenza in Parlamento". Con queste parole il ...