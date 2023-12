Amichette eliminate da Reazione a Catena | si scatena il delirio | Suicidio programmato!

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Clamoroso a: nella puntata di lunedì 4 dicembre termina il regno delle. Già, le super-campionesse del programma condotto da Marco Liorni su Rai 1 e campione in termini di ascolti, dopo un lungo dominio, sono costrette ad abdicare. E X, dove gli utenti seguono in tempo reale la puntata, esplode: moltissimi gioiscono, poiché a tanti le tre - Simona, Milena e Alessandra - a tanti non erano simpatiche. Altri, al contrario, sono dispiaciuti per il loro ko, a suo modo storico: sono infatti le concorrenti più vincenti di questa stagione. A farle fuori, nel gioco dell'Intesa vincente, una sorta di semifinale di, sono i Galletti da Rovetta, in provincia di Bergamo. Un match tiratissimo: entrambi arrivano a 10 parole azzeccate, dunque spareggio. E allo spareggio, ...