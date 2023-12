Ambiente | Zanella | ' ascoltare Mattarella | Olimpiadi non siano solo occasione lucro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - “Il Presidentericorda al Paese l'urgenza prepotente della questione ecologica. Lo ringraziamo per aver sottolineato le priorità per l'oggi e per il futuro, soprattutto perché il Governo, tutto preso da fossile, trivelle e improbabili ponti, le nega completamente. In particolare è importante il riferimento alla montagna, bene comune prezioso e maltrattato come ‘un immenso parco giochi' dice Il Presidente, parole che speriamo saranno lette con attenzione da chi pensa alle prossimeinvernali unicamente comedi”. Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana