Amadeus svela i big di Sanremo | tra loro Mahmood | Loredana Bertè | Annalisa e Ricchi & Poveri

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 dicembre 2023)hato i 27 big in gara al prossimo Festival di. Il conduttore e direttore artistico della storica kermesse dedicata alla canzone italiana li ha annunciati all’edizione del Tg 1 delle 13.30 di domenica 3 dicembre. Si tratta di: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain,, The Kolors, Big Mama, Ghali,, Mr Rain, Maninni,. Asi aggiungeranno i tre che vinceranno la gara dei giovani. Modificando il regolamento, infatti, il direttore artistico ha portato a 30 (dovevano essere 26 in tutto) ...