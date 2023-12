Amadeus cambia il regolamento sulle ospitate | vedremo un Sanremo diverso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Grande novità per la prossima edizione del Festival dipoiché come ha dichiaratoquest’annoildelle. Sarà unmoltoda quello a cui siamo abituati. Ecco quali sono le nuove regole. Il nuovodellein tv dei big in gara Ieri durante il TG1 delle ore 13.30non solo ha svelato i nomi dei 27 cantanti in gara, ma anche detto tutte le novità suldellein tv. Tutti i Big in gara, a partire da ieri domenica 3 dicembre 2023 fino al 13 febbraio 2024 incluso, potranno essere ospiti solo ed esclusivamente delle trasmissioni Rai.nuove regole- ...