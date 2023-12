Amadeus a Sanremo | Come te nessuno | mai

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “Ama” numero 5 farà notte Il Fatto Quotidiano, di Stefano Mannucci, pag. 18 E niente. Una prece per i Jalisse, che hanno incassato la ventisettesima esclusione al Festival. Ci avevano riprovato con un “progetto forte», Ama li ha bocciati di nuovo. Roba da sofa dell’analista, o da Premio Resilienza e Arte. Di sicuro ritenteranno la sorte nel 2025, quando (ma non è detto) dovrebbe esserci un nuovo direttore artistico in Riviera. I Jalisse non sono gli unici trombati di peso: nella sua notte dell’Innominato,ha tirato una riga su altri candidabili “classic”Al Bano, Marcella Bella, Rita Pavone, Ermal Meta, il redivivo Mauro Repetto e parrebbe pure Patty Pravo. È che il Nostro ha vissuto settimane roventi con le cuffiette nelle orecchie per la scrematura finale delle centinaia di canzoni che gli erano state recapitate. Le ha ascoltate tutte, ...