Alvino | “Massa regala un gol all’Inter | pessimo!”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Carlofurioso con l’arbitroper non aver visto il fallo su lobotka nell’azione del gol di Hakan Çalhano?lu. La partita tra Napoli e Inter si è infiammata dopo il gol di Hakan Çalhano?lu, che ha dato il vantaggio ai nerazzurri. Il gol, arrivato dopo un tiro potente e preciso del centrocampista turco, ha suscitato grande entusiasmo nell’Inter ma ha anche scatenato una bufera di polemiche. I giocatori del Napoli hanno immediatamente protestato con l’arbitro, chiedendo l’annullamento del gol per un fallo di Lautaro Martinez su Stanislav Lobotka avvenuto durante l’azione. Le proteste, tuttavia, sono state inutili: l’arbitroha convalidato il gol, scatenando la furia dei tifosi azzurri sui social. La decisione arbitrale è stata ampiamente criticata anche dal giornalista Carlo, che ha commentato: ...

Altre News in Rete:

Alvino protesta: "Gol irregolare dell'Inter, c'è fallo netto su Lobotka! Pessimo Massa"

Il giornalista Carloha commentato sui social l'episodio del gol dell'Inter contro il Napoli, nato da un evidente fallo di Lautaro ad inizio azione: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...

Alvino: "Finalmente rivisto il fallo netto di Lautaro… gol irregolare. Pessimo Massa!" Tutto Napoli

Alvino è un ciclone: 'Gol dell'Inter irregolare! Pessimo Massa' AreaNapoli.it

Risultato bugiardo: manca un rigore. Inter vince con la complicità di Massa

Azione corale e tiro da fuori di Calhanoglu e palla in rete ma c’è un fallo netto di Lautaro su Lobotka che lo scarso Massa non vede. Nella ripresa Massa e il Var ancora protagonisti non danno un ...

Alvino: "Finalmente rivisto il fallo netto di Lautaro… gol irregolare. Pessimo Massa!"

Il giornalista Carlo Alvino scrive su Twitter: "Finalmente rivisto il fallo netto di Lautaro su Lobotka… gol dei nerazzurri irregolare. Pessimo Massa!". #NapoliInter finalmente rivisto il fallo netto ...