Alunno accoltellato con coltello da cucina da compagno fuori da scuola in Sardegna | è gravissimo Valditara | “Riportare cultura del rispetto nelle nostre scuole”

Altre News in Rete:

Tre bambini accoltellati fuori da una scuola a Dublino, a far loro da scudo una docente 'eroina' ferita in modo grave

Ieri, in Irlanda , c'è stato un attentato fuori da una scuola elementare: un uomo hacinque persone, tra cui tre bambini . Come riporta IlSole24Ore , in serata nella città ...è un ex...

Alunno accoltellato da compagno fuori da scuola in Sardegna: un ferito grave. Valditara: “Quanto accaduto desta grande preoccupazione” Orizzonte Scuola

Giovane accoltellato in pieno centro a Benevento, 55enne trovato ... anteprima24.it

Filtro dei prof dentro le scuole per gli alunni con possibili disturbi dell’apprendimento

Per avere una valutazione su un bambino servono due anni: parte un protocollo per pre-selezionare e tagliare le domande ...

Sofia Castelli accoltellata dall’ex fidanzato, l’amica Aurora: “Ha preferito ucciderla che vederla felice”

All’istituto Besta di Milano una mattina per ricordare Sofia Castelli, 20enne uccisa dall’ex fidanzato lo scorso luglio, che lì aveva ...