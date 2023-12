(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il generale, intervistato da La Stampa: "Dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi, maschi e femmine, che la vita è una lotta e che per andare avanti bisogna avere fiducia nella possibilità di rialzarsi"

"Altro che patriarcato, cresciamo degli smidollati". Vannacci a testa bassa contro la sinistra

Il generale Roberto Vannacci è urticante. Le sue idee, infatti, non piacciono a un certo mondo, quello dei salotti à la page e dei giornaloni progressisti (che, a furia di parlare di lui, gli hanno ...

