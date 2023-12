Altri 3 punti per il Real Casalnuovo che vince in casa contro l’Acireale

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Continua la scia di vittorie del: 2-1l’Acie Sette come le meraviglie del mondo. Ilin un finale spettacolare conquista il settimo risultato utile consecutivo ed una vittoria all’ultimo secondo che consolida il quarto posto in classifica in piena zona playoff. E’ tutto, nessuna fantasia, se non quella delle giocate della squadra di mister Esposito che da sorpresa del campionato è diventata avversaria temibile. Allo Iorio non c’è storia. Si lotta e sinel più bel modo possibile: in pieno recupero ed in dieci uomini grazie al gol di Antonio Carnevale che continua nel suo momento di grazia. E’ la giornata granata allo stadio di ...