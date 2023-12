Altra sconfitta e summit con De Laurentiis | il tecnico pronto a dimettersi

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tira una brutta aria in casa Bari dopo i recenti e sconcertanti risultati ottenuti nel campionato di Serie B L’aria in casa Bari si è fatta pesantissima. Sono in corso delle valutazioni da parte del club biancorosso in merito alla permanenza sulla panchina di Pasquale Marino. I recenti risultati ottenuti negli incontri di Serie B non hanno affatto rispecchiato le aspettative del club, e l’attuale posizione in classifica grava in maniera incisiva sul futuro in biancorosso di Marino. Il Bari è attualmente 12esimo in classifica, con la piazza che spinge sempre più ad una rivoluzione tecnica. La tifoseria, anche in occasione dell’ultimo match di campionato, ha mostrato grande dissenso e sconforto, sopratutto sui social media. Il tifo organizzato è furioso con la famiglia Dee la posizione in classifica di certo non aiuta a placare gli animi. Il Bari è ...