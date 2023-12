Alfa Romeo saluta la Formula 1 | cosa farà Sauber adesso?

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Sei anni di permanenza in1 che hanno riportato in auge, se mai ce ne fosse stato davvero bisogno, il marchio del Biscione all’interno delle corse professionistiche.hato il Circus dopo aver portato a compimento il suo progetto: l’ultima stagione è stata davvero complicata, con la scuderia che ha messo insieme sette piazzamenti nella top dieci con Bahrain (4), Australia (2), Spagna (2), Canada (1), Italia (1) e Qatar (6) che hanno portato i punti totali del Mondiale 2023 nella cassaforte elvetica. Abu Dhabi è stata l’ultima tappa di un percorso che lascerà nuovamentesola al comando:accadrà nel prossimo futuro?, Abu Dhabi ultima tappa di sei anni di lavoro in1 (Credit ...

