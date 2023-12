Alessio sbugiarda Claudia a UeD | era fidanzata ai provini? Maria blocca tutto

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne,Lenti ci ha riprovato conPili Stella. La donna gli ha portato un regalo nella speranza di riconciliarsi. Lui, però, non è sembrato molto propenso ad accogliere la volontà della sua interlocutrice, anzi.hato la dama portando alla luce dei retroscena piuttosto compromettenti. Ecco cosa è successo.attaccae svela un retroscena su Uomini e Donneha portato aduna loro foto per cercare di riappacificarsi. Il pubblico è scoppiato in un caloroso applauso, tuttavia. l’entusiasmo è stato subito spento da Pili Stella. Il cavaliere, infatti, ha detto di non voler fare pace con lei in quanto non si fida. A tal proposito, ne ha approfittato per raccontare ...