Alessandro Vigilante nominato alla direzione creativa di Rochas

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Continua il carosello di nomine. Dopo gli annunci di Givenchy e Tod’s, è il turno del brand francesedi annunciare il nome del nuovo direttore creativo. Sarà, classe 1982, a prendere le redini della maison fondata da Marcelnel 1925. Lo stilista di origini pugliesi subentra a Charles de Vilmorin, rimasto due anniguida stilistica del brand (prima di lui,dell’Acqua). Laureato con lode allo IED Moda Lab di Milano,ha lavorato con Dolce & Gabbana, Gucci, Lorenzo Serafini e The Attico. Nel 2021, nella cornice di AltaRoma, ha debuttato anche con una collezione che porta il suo nome. Amato dalle star: tra i nomi che hanno indossato le sue creazioni figurano i Maneskin, Bianca Baldi, ...

