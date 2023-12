Ale e Franz in RaiDuo | tre serate con il meglio di trent’anni di carriera e tanti ospiti

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ale eripercorronoall’insegna del sorriso in, tre grandi primesu Rai2 con i loro personaggi più iconici eamici, da Checco Silvestre a Marco Masini, da Francesco Gabbani a Max Tortora Un lungo percorso artistico, fatto della comicità surreale: Alessandro Besentini e Francesco Villa e cioè Ale eripercorronodiall’insegna del sorriso in, tre grandi prime, in onda lunedì 4, 11 e 18 dicembre su Rai2 e poi disponibili su RaiPlay. Un’occasione per ritrovare tutti i loro più iconici personaggi, come i gangster Gin e Fizz, i vecchietti che litigano continuamente e commentano la loro vita e ovviamente anche i due personaggi che si ritrovano a ...