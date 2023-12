Al Daste docu-film sul Paese Ritrovato e sulla malattia di Alzheimer

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Bergamo. Mercoledì 6 dicembre alle 20.30 allo Spazio Eventi, a Bergamo in viae Spalenga, 13, verrà presentato il“La Memoria delle Emozioni”. La serata avrà come ospite speciale il professor Marco Trabucchi, direttore scientifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia e Past President dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria. “La memoria delle emozioni”, che ha fatto il suo debutto in anteprima al Festival del Cinema di Venezia edizione 2023 ed è stato trasmesso il 21 settembre in prima serata su RaiTre, racconta le vicende di chi ogni giorno ha a che fare con l’e, nonostante le difficoltà e i momenti di sconforto, dimostra un approccio positivo alla vita. Ilnarra le vicende di Annamaria, Sante, Angelina, Antonella e ...