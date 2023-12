Al cinema in settimana | da “I Goonies” a “Diabolik”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Warner Bros celebra cent’anni di attività e riporta sul grande schermo i grandi capolavori dello Studio. Nelle sale, per esempio, si potrà rivedere “I”, frutto della fervida immaginazione di Steven Spielberg, che narra le gesta di una banda di giovani eroi intraprendenti, immersi in un’avventura avvincente che supera ogni aspettativa. Altre novità sul grande schermo sono “Un colpo di fortuna” e “Paolo Conte alla Scala – Il Maestro è nell’Anima”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “La guerra dei nonni”, “Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente”, “Napoleon”, “– Chi sei?”, “C’è ancora domani” e “Home education – Le regole del male”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in. LUNEDI’ 4 DICEMBRE CAPITOL MULTISALA a ...