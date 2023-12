Al Bano tranchant dopo l' esclusione a Sanremo | come ha reagito e le parole per Amadeus

Leggi su europa.today

(Di lunedì 4 dicembre 2023) "Nessuna sorpresa". Per Alla mancata inclusione nella lista dei 27 Big di2024, svelata ieri da, non è stata un fulmine a ciel sereno. Già sapeva, confessa in un'intervista all'Adnkronos: "Devo dire cheera stato onesto e mi aveva detto che,il grande exploit...