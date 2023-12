Al Bano torna in concerto per la pace

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Alnon si ferma, nemmeno dopo aver varcato la soglia degli 80 anni. La passione per la musica lo porta ancora a spostarsi in giro per il mondo. Ma questa volta verso un’unica missione, quella di unire le anime in un sentimento diattraverso le sue canzoni. L’artista di Cellino San Marco non perde la speranza in un mondo migliore, in cui la guerra sia solo un brutto ricordo. Con questo spirito, Alsul palco inper la, come ha già fatto in passato. Il cantante è anche parallelamente impegnato nel tour musicale che lo ha fatto approdare solo qualche giorno fa in Georgia. Alin, foto Ansa – VelvetMagLa musica di Alè ormai parte della storia musicale italiana. ...