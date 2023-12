Aiuto! Vogliono imporci la dieta universale

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Adesso ci tocca anche la. Ce lo spiega bene Pietro Paganini nel suo libro iFood. Come sottrarsi all’ideologia alimentare? (Guerini e Associati). «In un contesto più ideologico e utopico che razionale è stata concepita lameglio nota comesalutare della Rerra. Non si tratta di un semplice regime alimentare, ma di un vero progetto politico e ideologico che ha il fine di determinare i comportamenti alimentari degli abitanti della Terra al fine di ridurre la malnutrizione e l’incalzare dei cambiamenti climatici. In quanto progetto non si concentra solo su cosa mangiare di salutare e sostenibile, ma presenta un piano di lavoro relativo al come cambiare le abitudini e la cultura alimentare e gastronomica delle persone (la domanda), indirizzare i modelli di business e ...