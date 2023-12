Ai prevede ricomparsa cancro fegato post-trapianto | sistema gratis online

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – Un modello di intelligenza artificiale in gradire ladel tumore al. A realizzarlo è uno studio internazionale, coordinato dal Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica dell’università Sapienza di Roma, che ha raccolto i dati di circa 4.000 pazienti provenienti da Nord America, Europa e Asia per sviluppare un calcolatore in grado di predire il rischio di recidiva di epatocarcinoma. Il, disponibile su una paginacompletamente gratuita, consentirà una migliore gestione e cura dei pazienti. Il tumore alo epatocarcinoma – ricorda una nota – rappresenta una delle indicazioni più comuni al: in Italia, più della metà degli oltre 1.500 trapianti ...