Ai Act europeo | 34 associazioni di imprese | autori e artisti del mondo culturale scrivono al Governo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Lechiedono che l’Italia cambi posizione sull’AI Act: “L’Italia sostenga le previsioni sugli obblighi di trasparenza sulle fonti di contenuti con cui sono addestrati gli algoritmi dell’intelligenza artificiale. È necessario un quadro di regole chiare ed efficaci che l’autoregolamentazione non può garantire” “Chiediamo con forza alitaliano di sostenere una regolamentazione equilibrata che, garantendo la trasparenza delle fonti, favorisca lo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale, tutelando e promuovendo al contempo la creatività umana originale e tutti i contenuti culturali del nostro Paese”. È l’appello che trentaquattro industrie culturali e creative ehanno inviato alin vista del Trilogo del 6 dicembre, che avrà all’ordine ...

