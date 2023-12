Adani sulla Juventus | “Arriva al risultato solo in un modo non certo con il gioco”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Lafino a questo momento è l’unica che può stare accanto all’Inter per la lotta scudetto di questa stagione, visto che Milan e Napoli sono attardate. A parlare della rincorsa della Vecchia Signora, con Massimiliano Allegri al comando, è stato Lelèai microfoni della Domenica Sportiva.: “Laalla meta in un, con la lotta e la tenacia del non fermarsi mai. Lo slogan ‘fino alla fine’ in questo campionato viene finalmente rispettato, da quando è tornato Allegri laha fatto 90 partite di campionato e non è mai stata in testa da sola perché dopo è stata comunque raggiunta dall’Inter. Finalmente l’allenatore dellaha le risposte che vanno a rivelare quello che è il suo credo, ...