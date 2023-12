Accadde oggi | 4 dicembre | Roberto Pruzzo ed altre ricorrenze 

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 4 dicembre 2023) 4edricorrenze C’erano una volta gli anni Ottanta, quelli del duello tra Juventus e Roma. Il 41983 i bianconeri ospitavano gli uomini di Liedholm, in quella partita -terminata 2 a 2- ricordata per il gol in rovesciata diquasi allo scadere.. Ma anche per il (secondo)grave infortunio patito da Ancelotti. Il ‘Bomber’ e Carletto saranno in campo all’Olimpico quindici mesi più tardi, il 20 marzo 1985 contro il Bayern Monaco: quello del “Che sarà sarà…”. Il portiere avversario era Jean-Marie Pfaff, settant’anni, che con i bavaresi festeggiò tre Bundesliga, due Coppe e una Supercoppa di Germania. Senza dimenticare che nel 1987 è stato finalista in Coppa Campioni. Il 4’93 ...