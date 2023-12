(Di lunedì 4 dicembre 2023) La lettera al Congresso da parte della direttrice dell'Ufficio di gestione e bilancio della Casa Bianca non lascia molti dubbi sulle difficoltà Usa nello sbloccare i miliardi per aiutare le forze ucraine. E la stampa sottolinea le divergenze tra Washington e Kiev

Altre News in Rete:

Romamania: Mourinho è un genio e non offende nessuno

Parlare di 'stabilità emozionale' è un'offesa Livoluti protagonisti gli arbitri, siamo ... Altre polemiche per Cagliari - Roma1 - 4, quando Mou fu prese un giallo a fine primo tempo ...

"Abbiamo finito i soldi": l'allarme Usa sugli aiuti all'Ucraina ilGiornale.it

Gruppo Banco Bpm: abbiamo finito le parole UILCA

Casse vuote e alleati scontenti (in casa e fuori): le angosce di Zelensky

“Voglio essere chiara: abbiamo finito i soldi per sostenere l’Ucraina in questa guerra. Senza un’azione del Congresso, entro la fine dell’anno esauriremo le risorse per procurare più armi ed ...

Borgo Mantovano, l'incubo di una donna maltrattata per dieci anni: marito arrestato dopo la chiamata della vicina di casa

L'incubo di una donna di Borgo Mantovano sembra essere finito grazie all'arresto del marito 49enne per ... ricevuti ma non voleva che i sanitari la curassero. I carabinieri, dopo aver ascoltato il ...