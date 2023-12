A12 Roma Civitavecchia | è caos

Leggi su italiasera

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Sono stati tirati via di peso dagli agenti di polizia i manifestanti di Ultima Generazione che hanno bloccato oggi l’autostradaproducendo disagi al traffico. Il blocco è stato attuato a Torrimpietra e ha generato tensioni con gli automobilisti, con tentativi di aggressione. Per riportare la calma sul posto è intervenuta la polizia stradale: alcuni manifestanti sono stati portati in questura, identificati e denunciati. Sono state pubblicate sui canali social di Ultima Generazione le foto e i video che ritraggono gli attivisti che si incollano le mani con del mastice sull’asfalto dell’autostrada A12, schierando striscioni col tipico colore arancione con su scritto “Fondo Riparazione”. Ma la rivendicazione di Ultima Generazione prosegue: sui loro social lanciano la mobilitazione nazionale prevista per il 16 dicembre a ...