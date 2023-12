A Firenze la foto di famiglia dei sovranisti e il monito | Via gli abusivi dall' Ue

Leggi su agi

(Di lunedì 4 dicembre 2023) AGI - Unadivariegata, in cui compaiono storici alleati politici ma anche "amici" con cui costruire un dialogo, per scardinare il 'sistema' e attaccare l'attuale esecutivo europeo. È l'immagine che mandano dadi Identità e democrazia, il gruppo cui aderiscono, tra gli altri, Marine Le Pen, la Lega di Matteo Salvini, la tedesca Alternative fur Deutschland e l'olandese Geert Wilders. Id tenta di rinsaldarsi in vista delle elezioni europee e prova ad allargarsi al contributo di altre formazioni. Anche se solo i consensi e i successivi negoziati per costruire alleanze potranno dire se il gruppo sopravviverà al voto di giugno 2024. Alla Fortezza da Basso fiorentina va in scena la sfilata dei leader euroscettici mentre il padrone di casa Salvini torna a inviare un avvertimento agli ...