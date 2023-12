A Bologna tutti in piedi per il ritorno di Polonara

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ala Virtus vince 99 - 70 ma la notizia del giorno è ilin campo di Achille(5 punti in 8 minuti) dopo l'operazione e la chemio. Pubblico inad applaudirlo ...

la Virtus vince 99 - 70 ma la notizia del giorno è il ritorno in campo di Achille Polonara (5 punti in 8 minuti) dopo l'operazione e la chemio. Pubblico in piedi ad applaudirlo ...

Piccoli salva il Lecce, 1-1 col Bologna al 100' Sky Sport

Rimpianto Bologna, a Lecce finisce solo pari Corriere

Caccia al tesoro natalizia al Museo delle Bambole

Venerdì 22 Dicembre 2023 dalle 15.30 alle 17.00 Caccia al Tesoro Natalizia al Museo Delle Bambole di Bologna in collaborazione con Historia Valorizzazione Beni Culturali. Attività per tutti i bambini ...

Techfind Serie A1 - Tutti i risultati e le statistiche della decima di andata

Per Bologna, 21 per Peters e 16 per Zandalasini ... I canestri del Geas arrivano tutti nei primi cinque minuti, con Faenza che mette quindi a referto un parziale di 14-0 (9 punti di Tagliamento) e ...