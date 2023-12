50 crediti ECM per un master da NANOBIODIAGNOSTA

Leggi su butac

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Davvero? Seriamente, davvero davvero? Con 80 ore di corso, anche via Zoom, posso ottenere la qualifica di NANO-BIODIAGNOSTA AMBIENTALE. Se appartengo a una professione sanitaria mi becco anche 50ECM (Educazione Continua in Medicina) validi per il triennio 2023-2025. Ripeto la domanda: DAVVERO? Questo non è un articolo di approfondimento o di rivelazioni o smascheramenti di notizie false. Voglio invitarvi a riflettere, buttarvi qualche pulcetta nelle orecchie sperando non solo che vi poniate le domande giuste, ma anche che le pulcette arrivino alle orecchie giuste perché dietro a certi meccanismi ci vedo molto poco chiaro. Da gennaio 2024 esisterà a tutti gli effetti unsimile e la Commissione Nazionale Formazione Continua ha riconosciuto a questo corso 50ECM. L’ente organizzatore delè ...