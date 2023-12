43 anni fa lo scioglimento dei Led Zeppelin dopo la morte di John Bonham

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il 4 dicembre 1980 l’annuncio dellodei Ledarriva con una triste e silenziosa nota stampa. Da poco Robert Plant, Jimmy Page ePaul Jones sono rimasti orfani di, ancora oggi considerato uno dei migliori batteristi della storia. Lodei LedIl 4 dicembre 1980 un comunicato stampa annuncia lodei Ledcon poche e semplici parole: “Desideriamo rendere noto che la perdita del nostro caro amico e il profondo senso di rispetto che nutriamo verso la sua famiglia ci hanno portato a decidere – in piena armonia tra noi ed il nostro manager – che non possiamo più continuare come eravamo“. Ufficialmente la band smette di fare dischi e tour, tranne alcune ...