40 milioni per soffiarlo al Milan | dopo la cessione di Osimhen

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il futuro dicontinua a essere un rebus in casa Napoli: in caso diin estate è stato individuato il sostituto. Gli azzurri si sono affidati completamente alla verve offensiva del bomber nigeriano che negli ultimi anni è diventato uno degli attaccanti più forti al mondo. Il suo contratto continua a essere argomento di discussione quotidiano negli ambienti napoletani ma ora pare essere arrivata una svolta importante. Il Presidente De Laurentiis ha annunciato che il numero 9 azzurro è ormai vicino alla firma sul nuovo contratto ma le voci su un possibile addio in estate non si sono placate. Le grandi società europee – e anche arabe – pensano aper migliorare il proprio reparto offensivo e non sarà facile trattenerlo, questa volta, se dovessero arrivare offerte da capogiro come accaduto la scorsa ...