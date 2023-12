4 dicembre 2011 | la scomparsa di Sócrates VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 4 dicembre 2023) 4: dodic’anni senzaIl 4delmuore. Il giocatore brasiliano è stato anche il capitano della Nazionale verdeoro nei mondiali del 1982 e del 1986. Centrocampista dotato di una straordinaria tecnica, ha militato anche in Serie A nella stagione 1984-1985. Un’annata in cui deliziò i tifosi della Fiorentina. Con il Corinthians i suoi anni migliori. In questo club milita per sei stagioni vincendo tre Campionati Paulista. Non solo calcio, per lui, era laureato in Medicina ed appesi gli scarpini al chiodo lavorò in quell’ambito. Era anche impegnato in politica. I problemi con l’alcol, però, l’hanno portato via prematuramente. Un personaggio iconico e all’avanguardia che non verrà dimenticato. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.