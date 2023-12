365 giorni con Maria | 4 dicembre La Vergine appare a un uomo disperato e compie il prodigio

Altre News in Rete:

Confimprese: In Sicilia saldi invernali senza regole.

Troppi vantaggi per il commercio on line in tema di promozione e saldi Il commercio on line ha offerte e campagne promozionali h24 perl'anno." In Italia le vendite promozionali di fatto ...

365 Giorni NO Comune di San Lazzaro di Savena

Senza terra non c'è vita - Slow Wine Fair Slow Wine Fair

Corato, Ruvo e Terlizzi: nasce il Pronto Intervento Sociale (PIS)

Attivo dal 1° Dicembre, il servizio consentirà di affrontare tempestivamente episodi di emergenza sociale ...

I caschi rossi festeggiano Santa Barbara

Al 31 dicembre, giorno che chiude ufficialmente un anno di attività, manca ancora qualche settimana, ma l'occasione della festività di Santa Barbara, protettrice dei vigili del fuoco, da sempre rappre ...