(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il regista ha riottenuto i diritti di sfruttamento del suo script inizialmente proposto comedi 300 alla Warner.ha riottenuto i diritti di sfruttamento diand, ovvero lo script da lui firmato e proposto inizialmente a Warner Bros. come idea per ildi 300, l'epic movie con Gerard Butler uscito nel 2006. Il film, infatti, è nato comedi 300 e 300 - L'alba di un impero ed è stato uno degli ultimi progetti a cuiha lavorato prima di lasciare ufficialmente la Warner Bros. dopo la debacle di Justice League. Ma il risultato si è allontanato molto dall'idea iniziale didi 300.and, cheha scritto …

Altre News in Rete:

300: Zack Snyder realizzerà il sequel Blood and Ashes, storia d'amore gay su Alessandro Magno

Snyder ha riottenuto i diritti di sfruttamento di Blood and Ashes , ovvero lo script da lui firmato e proposto inizialmente a Warner Bros. come idea per il sequel di, l'epic movie con Gerard ...

300: Zack Snyder realizzerà il sequel Blood and Ashes, storia d ... Movieplayer

Zack Snyder riacquista i diritti del sequel di 300: trattamento Rebel ... Everyeye Cinema

Rebel Moon – Figlia del fuoco, le prime reazioni dei fan acclamano il nuovo film di Zack Snyder

Sono emerse online le prime impressioni di Rebel Moon, il nuovo kolossal sci-fi di Zack Snyder targato Netflix ...

Zack Snyder riacquista i diritti di Blood and Ashes, il sequel di 300

Zack Snyder, i diritti del sequel di 300 Blood and Ashes riacquistati: il regista si prepara a raccontare un'epica storia d'amore gay.