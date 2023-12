3 Dicembre 2023 – Corte Suprema Usa deve decidere su dipendenza pazienti da psicofarmaci

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Purdue Pharma, uno dei giganti farmaceutici americani, ha offerto sei miliardi di dollari di risarcimento per chiudere migliaia di cause avviate dai familiari di persone morte per ladagli, tra cui l’OxyContin. I repubblicani della Camera del Congresso americano metteranno ai voti, prima della pausa natalizia, la richiesta di avviare un’indagine formale per mettere sotto impeachment il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco Robert Habeck ha annullato la sua partecipazione alla Cop28 di Dubai. La presenza dell’esponente dei Verdi a Berlino è richiesta per far fronte alla crisi di bilancio che la Germania sta attraversando a seguito della sentenza dellacostituzionale federale sul fondo per il clima e la trasformazione. Il Partito del popolo ...